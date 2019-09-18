Оренбург, , 11:51 — REGNUM В Оренбурге объект культурного значения федерального уровня — здание, где в 1955—1957 годах учился первый в мире летчик-космонавт Юрий Гагарин, законсервируют после проведения противоаварийных работ. Процедура должна завершиться до 25 октября. Об этом 18 сентября на заседании Заксобрания Оренбургской области заявил и.о. министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Константин Костюченко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Здание, в котором учился Юрий Гагарин Наталья Хомутова © ИА REGNUM

Глава минприроды отметил, что в настоящее время работает 25 человек, график исполнения работ расписан. Окончание работ по консервации — 25 октября 2019 года.

Также Костюченко подчеркнул, что для проведения работ получены проект первоочередных противоаварийных мероприятий, результаты экспертизы сметной стоимости работ, заключен договор для обеспечения авторского надзора при проведении работ на объекте культурного наследия, есть разрешения инспекции госохраны объектов культурного наследия Оренбургской области на проведение работ.

Между тем, депутат Заксобрания Оренбургской области Владимир Фролов («Справедливая Россия») заявил, что на самом деле ничего не делается. На капремонт крыши выделено почти 5 млн рублей. Наступила осень, а треть кровли открыто. «Имеется целью довести полностью до разрушения объект федерального значения, где учился Гагарин» , — сделал вывод парламентарий.

Он предложил провести историко-культурную экспертизу и признать здание особо ценным объектом культурного наследия народов Российской Федерации.

Однако инициативу отклонили. Заместитель председателя комитета по образованию, науке, культуре и спорту Василий Тишин («Единая Россия») указал на заключение областной инспекции госохраны объектов культурного наследия, согласно которому предлагаемый Фроловым вариант не приемлем. Перевод здания в федеральную собственность не планируется. В отношении объекта — областному имущественному фонду выдано задание на проведение противоаварийных и консервационных работ.

Спикер Сергей Грачев также подчеркнул, что регион потратил много сил для того, чтобы получить объект в областную собственность не для того, чтобы потом опять возвращать на федеральный баланс.

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Напомним, на протяжении долгих лет памятник федерального значения на набережной Урала находится в аварийном состоянии. Положение объекта усугубил сильный пожар весной 2016 года.

Здание на ул. Советской, 1 имеет богатую историю. Дом построен 1871—1874 годах в историческом ядре города. Изначально в здании размещалось военно-сиротское отделение, преобразованное затем в школу военных кантонистов. Последняя развилась в военно-начальную школу и затем была преобразована в военную гимназию. Затем в доме организовали коммунальное общежитие.

В годы Великой Отечественной войны в здании находилась эвакуированная школа боя, впоследствии ставшая Оренбургским высшим авиационным училищем, где в 1955—1957 годы учился первый в мире лётчик-космонавт Юрий Гагарин. В конце ХХ века училище было расформировано

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