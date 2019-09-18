Москва, , 11:38 — REGNUM ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н. Блохина» Минздрава России проведет ремонт бокса, в котором ранее обнаружили плесень. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу центра.

Ранее в одном из боксов произошла протечка, что стало причиной появления плесени.

В отделении проведут ремонтные работы, пациентов — тяжелобольных детей — переведут в другие помещения, прием первичных пациентов временно будет приостановлен.

Ремонт планируется закончить до середины декабря.

Ранее ИА REGNUM сообщало о массовых увольнениях в онкоцентре им. Н. Блохина.

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