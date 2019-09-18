Москва, 18 сентября 2019, 12:07 — REGNUM В пресс-центре REGNUM начался круглый стол на тему «Россия: образ будущего». В ходе мероприятия будут рассмотрены потенциальные варианты развития страны, проанализированы сильные и слабые стороны каждого из вариантов, рассмотрена роль общества в формировании сильной государственной политики, будет сделан особый акцент на рассмотрении внешней политики России в условиях роста глобальной неопределенности и возрастания роли силовых факторов.
В мероприятии принимают участие:
- Модест Колеров — политолог, главный редактор ИА REGNUM;
- Михаил Лермонтов — доктор культорологии;
- Владимир Лепехин — директор Института ЕАЭС;
- Андрей Девятов — писатель, публицист, военный китаевед и политолог, заместитель директора Института российско-китайского стратегического взаимодействия;
- Михаил Хазин — российский экономист, аналитик и политолог;
- Владимир Павленко — политолог;
- Роман Газенко — российский сценарист и режиссер.
На YouTube-канале ИА REGNUM ведётся прямая трансляция мероприятия.
Приглашаем присоединиться к просмотру.