Москва, , 12:07 — REGNUM В пресс-центре REGNUM начался круглый стол на тему «Россия: образ будущего». В ходе мероприятия будут рассмотрены потенциальные варианты развития страны, проанализированы сильные и слабые стороны каждого из вариантов, рассмотрена роль общества в формировании сильной государственной политики, будет сделан особый акцент на рассмотрении внешней политики России в условиях роста глобальной неопределенности и возрастания роли силовых факторов.

В мероприятии принимают участие:

Модест Колеров — политолог, главный редактор ИА REGNUM;

— политолог, главный редактор ИА REGNUM; Михаил Лермонтов — доктор культорологии;

— доктор культорологии; Владимир Лепехин — директор Института ЕАЭС;

— директор Института ЕАЭС; Андрей Девятов — писатель, публицист, военный китаевед и политолог, заместитель директора Института российско-китайского стратегического взаимодействия;

— писатель, публицист, военный китаевед и политолог, заместитель директора Института российско-китайского стратегического взаимодействия; Михаил Хазин — российский экономист, аналитик и политолог;

— российский экономист, аналитик и политолог; Владимир Павленко — политолог;

— политолог; Роман Газенко — российский сценарист и режиссер.

На YouTube-канале ИА REGNUM ведётся прямая трансляция мероприятия.

Приглашаем присоединиться к просмотру.