Калуга, 18 сентября 2019, 11:51 — REGNUM В Калуге участились случаи, когда халатные действия дорожных рабочих приводят к авариям на водопроводах и канализациях, что причиняет значительный ущерб коммунальным службам, сообщил 18 сентября корреспонденту ИА REGNUM член регионального штаба Общероссийского народного фронта в Калужской области Олег Потапов.
По его словам, на улице Никитина в областном центре в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» дорожники уложили выравнивающий слой асфальта и, по словам представителей «Калугаоблводоканала», в открытый канализационный люк сбросили горячий асфальт. Он перекрыл трубы в колодце, в результате вода вышла наружу и полилась грязными ручьями по улице. Тридцатью метрами ниже активисты обнаружили еще один протекающий люк, на этот раз — водопроводный, где по вине асфальтоукладочной техники был порван трубопровод. Причём оба коммунальных прорыва находятся по соседству с больницей. Ранее на калужской улице Марата дорожники заасфальтировали ряд канализационных люков. Из-за поврежденных коммуникаций городской инфраструктуре был причинён ущерб на миллион рублей.
В «Калугаоблводоканале» сообщили, что ремонтные бригады предприятия устраняют еще несколько мест прорывов, образовавшихся в результате необдуманных действий дорожных строителей, — на улице Марата и Октябрьской.
Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта обратились к властям Калуги с просьбой наладить взаимодействие между подрядчиками, ремонтирующими дороги и городскими коммунальными службами.