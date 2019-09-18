Омск, , 10:52 — REGNUM В Омске в школе №99 в этом учебном году решили провести эксперимент. У восьмиклассников уроки проходят без гаджетов.

Школа Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщили ИА REGNUM в мэрии Омска, перед началом уроков русского языка и литературы ученики восьмого класса самостоятельно складывают свои мобильные телефоны в пластиковый контейнер.

Уточняется, что о проведении уроков без гаджетов классный руководитель одного из классов Татьяна Шеховцева договорилась с родителями школьников заранее.

Однако, как утверждает руководство школы, на детей никто не давит. И в указанном классе даже есть одна ученица, которая не сдает телефон.

«Мы стараемся не торопить события, не настаивать, не ставить четких рамок родителям и детям, предоставляем возможность высказаться», — комментирует директор школы №99 Валерий Черняков.

В настоящее время в этой школе уроки без гаджетов проводятся только в двух классах. Однако в дальнейшем эту практику планируют распространить на всю школу.

Напомним, Министерство просвещения РФ совместно с Рособрнадзором, Роспотребнадзором и Российской академией образования разработало рекомендации по ограничению использования среди обучающихся личных гаджетов во время образовательного процесса.

Между тем, как ранее сообщало ИА REGNUM, в школах Красноярска решено не вводить единых требований, регламентирующих использование мобильных телефонов.

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