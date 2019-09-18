Москва, , 10:51 — REGNUM В ближайшие два дня в большинстве регионов Центральной России ожидаются дожди, ночные заморозки и похолодание. Такие сообщения опубликованы 18 сентября на сайтах областных центров по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

Дождь StockSnap

Так, в Орловской области похолодало до +10 градусов днем и +7 ночью, в отдельных районах будут заморозки. Почти каждый день возможны дожди, в том числе с грозами. В Тульской и Калужской областях погода будет такой же, но ветер усилится до 18 м/с.

В Воронежской области будут небольшие дожди, ветер усилится до 20 м/с, ночью будет до +3.+8 градусов, днем — до +12.+17. В Липецкой области дожди ожидаются только местами, а ветер будет дуть со скоростью до 17 м/с, ночью будет +4.+9 градусов и днем — до +16.

В Ярославской и Костромской областях дождливо, ветер 5−10 м/с, днем не выше +12 градусов, ночью — до +6, при этом в Ярославской области местами возможны заморозки до — 2.

В Рязанской, Владимирской и Тамбовской областях будет переменная облачность, днем дожди и редкое солнце. Днем температура воздуха составит +13 градусов, ночью до +7. В Ивановской области до +10 днем, около +2 ночью с возможностью заморозков.

В Курской области в ближайшие дни до +13 градусов днем и +8 ночью, погода будет пасмурной и дождливой. В Белгородской области — небольшие дожди, до +15 градусов днем и около +8.+10 ночью. В Брянской, Смоленской и Тверской областях днем +10 с кратковременными дождями, ночью около +5 и ветер до 20 м/с.

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