Москва, , 10:48 — REGNUM Увеличилось количество граждан считающих, что правительство РФ должно ограничить приток трудовых мигрантов из других государств в Россию на заработки. Если в 2017 году за ограничение потока мигрантов выступали 58% граждан, то в 2019 году их число выросло до 72%. Об этом свидетельствуют данные опроса «Левада-центра».

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Лишь по мнению 9% опрошенных, российские власти должны способствовать притоку трудовых мигрантов в страну. 15% безразлично относятся к этому вопросу. 4% затруднились ответить.

63% респондентов завили, что присутствие мигрантов в их регионе чрезмерно. 54% уверены, что их родственники и знакомые готовы делать работу, которую сейчас выполняют мигранты. А 44% считают, что большинство мигрантов живет лучше и богаче, чем жители России.

Опрос проведен 22−28 августа 2019 года методом личного интервью. Опрошены 1608 граждан России старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, лозунг «Россия для русских» и «Россия только для русских» как один из индикаторов ксенофобских настроений не поддерживают 27% и 39% граждан соответственно.

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