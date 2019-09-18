Москва, , 10:44 — REGNUM Правительство Москвы приняло решение передать полномочия по демонтажу самовольных построек, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.

Полномочия переданы от префектур административных округов к Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы.

«Наличие единого центра — это не только повышение прозрачности и эффективности процесса, но и возможность нарастить темпы освобождения городских территорий от незаконных построек», — пояснил решение вице-мэр Владимир Ефимов.

Помимо ликвидации незаконных строений, столичное правительство намерено проводить разъяснительную работу, рекомендующую работать в правовом поле.