Краснодар, , 10:42 — REGNUM Тематическую скульптурную композицию — «Земной шар» — установят в Краснодаре на улице Индустриальной, на месте прохождения 45-й параллели, сообщила 18 сентября пресс-служба администрации Краснодара. С инициативой установки памятника выступило Краснодарское региональное отделение Русского географического общества, идея нашла поддержку главы города и депутатов гордумы.

Композицию планируют разместить перед зданием ТЦ «Сити Центр» по ул. Индустриальной, она будет представлять собой земной шар диаметром около трех метров, на котором отмечена специальной полосой 45 параллель. На шаре будут отмечены ещё несколько городов, находящихся на этой же параллели — Оттава, Монреаль, Милан, Белград, Венецию, Краснодар.

Как пояснил замдиректора департамента архитектуры и градостроительства Краснодара Дмитрий Литвинец 45-я параллель, равноудаленная от экватора и Полярного круга, проходит в Краснодаре сразу в нескольких точках: она пролегает от ул. Индустриальной, затем уходит на территорию Республики Адыгея, а затем снова проходит по территории Краснодара в районе парка «Солнечный остров», идет через микрорайон Гидростроителей и по акватории водохранилища. В 2009 году на главной аллее «Солнечного острова» установили памятный знак, обозначающий место прохождения «45 параллели».

«Новая скульптурная композиция отмечает еще одно место, где она проходит — это площадь перед торговым центром на пересечении улиц Индустриальной и им. Захарова», — отметил Дмитрий Литвинец.