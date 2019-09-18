Кемерово, , 10:41 — REGNUM Подача тепла в жилые дома Кемерова начнётся завтра, 19 сентября. Такое поручение дал глава муниципалитета Илья Середюк, сообщили ИА REGNUM в администрации города.

«Среднесуточная температура не достигает отметок ниже +8°C. Днём погода практически летняя, однако, ночью стабильно низкая, и по прогнозам будет опускаться к значениям близким к 0 °C — многоквартирные дома не успевают прогреваться и удерживать тепло в таких условиях», — пояснил мэр.

Отметим, что с 13 сентября началась подача тепла в детские сады, школы и больницы Кемерова