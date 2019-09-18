Дакар, , 10:42 — REGNUM Женщинам в Сенегале, страдающим от рака молочной железы или рака шейки матки, начиная с октября, будет предложена бесплатная химиотерапия в государственных больницах. Об этом сообщает ВВС Africa со ссылкой на заявление правительства страны.

В правительстве также отмечают, что для лечения других видов рака будет возмещено 60% расходов.

«Это надлежащая мера, которая, как мы надеемся, снизит смертность и поможет сократить уровень бедности», — сообщил BBC медицинский сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Баранго Пребо.

«Мы испытываем облегчение, потому что это наиболее распространенные виды рака, поражающие женщин», — сказала BBC Africa доктор Фатма Генуэн, глава Сенегальской лиги против рака.

Доктор Пребо отметил, что другие страны континента, такие как Руанда, Намибия и Сейшельские Острова, также предлагают бесплатную химиотерапию.

Сенегальское правительство выделило на новую инициативу примерно 1,6 млрд долларов США. Уже в 2015 году правительство согласилось покрыть не менее 30% расходов на лечение всех видов рака.

Однако, по словам экспертов, в стране до сих пор остается много других препятствий, когда речь идет об эффективном и доступном лечении рака. Например, доктор Генуэн считает, что женщинам в Сенегале необходимо предлагать больше маммограмм, которые помогут выявить наличие рака молочной железы на ранних стадиях. Во многих случаях больным также необходима радиотерапия в дополнение к химиотерапии для контроля заболевания в тканях, где начался рак, объяснил доктор Бенджамин Андерсон, профессор хирургии и медицины глобального здоровья в Вашингтонском университете. Наконец, по словам доктора Андерсона, общественность и медицинские работники должны быть лучше осведомлены о доступных методах лечения.