Сеул, , 10:51 — REGNUM Южная Корея становится все более популярным туристическим направлением для мусульман. В первом полугодии страну посетили 511 тысяч человек, исповедующих ислам, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на Организацию туризма Кореи.

Данный показатель на 9,8% превышает прошлогоднее значение. Положительная динамика обусловлена ростом интереса к корейской культуре и медицине в мусульманских странах, полагают социологии. Если данная тенденция сохранится, к концу года число туристов-мусульман впервые в истории превысит 1 млн человек. В 2017 году этот показатель составлял 870 тысяч человек, а в 2018 — 970 тысяч человек.

Туристическая отрасль в Южной Корее адаптируется к изменению национального и религиозного состава туристов и предлагает специальные условия: например, отсутствие алкоголя и халяльная пища в отелях и ресторанах.