Переславль-Залесский, Ярославская область, , 10:38 — REGNUM Депутат Ярославской областной думы Сергей Хабибулин опубликовал в Facebook фотографии, свидетельствующие об ужасающем состоянии врачебной амбулатории в поселке Ивановском городского округа Переславль-Залесский. Депутат был потрясен состоянием старого здания амбулатории и замороженным строительством нового.

Помещение действующей амбулатории в посёлке Ивановском Фото Сергея Хабибулина

«Всего лишь 100 км до Москвы, а такая разруха и запустение. Только вчера мы слушали на комитете в областной Думе о том, как все замечательно и проблемы есть, но мало. А тут, посетив поселок, где такое ужасное состояние старой амбулатории и замороженную стройку нового ФАПа просто каждый день разбирают и уничтожают местные селяне, увидев на какой автомашине 2006 года выпуска ездит на вызовы к больным врач, хочется задать вопрос руководству области: почему так происходит?» — написал в социальной сети Сергей Хабибулин

Член общественной палаты Ярославской области Павел Медведев, знакомый с ситуацией, рассказал корреспонденту ИА REGNUM, что амбулатория обслуживает несколько населённых пунктов с суммарным население в несколько тысяч человек. Она не испытывает проблем с кадрами, что редкость в настоящее время. Однако в техническое оснащение и ремонт здания амбулатории не вкладывались уже очень давно.

По словам Медведева, закрытие действующей амбулатории в посёлке Ивановском приведёт к фактическому вымиранию местного населения.