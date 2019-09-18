Улан-Удэ, , 10:34 — REGNUM В Бурятии стартует второй этап кампании по вакцинации от бешенства диких животных. Для этого в республику в ближайшее время поступит более 180 тыс. доз вакцин, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального министерства сельского хозяйства.

Всего планируется охватить вакцинацией 14 районов республики, а также окраины города Улан-Удэ. Сама вакцина представляет собой брикет с приманкой, в которой содержится стик с вирусвакциной, после поедания которого у диких плотоядных животных должен сформироваться иммунитет к вирусу бешенства.

«Вакцина не представляет опасности для людей, домашних животных и окружающей среды, однако не рекомендуется населению прикасаться к приманкам в виду того, что дикие животные могут учуять человеческий запах и побояться съесть их», — отметили в минсельхозе.

После вакцинации, сотрудники ветеринарной службы Бурятии проведут исследование, чтобы проверить формирование иммунитета у животных.

Оральная вакцинация диких животных проводится в 2019 году республике впервые. Первый этап, который прошёл весной, охватил 13 районов.

Напомним, дикие животные часто становятся причиной распространения бешенства среди домашних питомцев. Как сообщало ИА REGNUM, в августе в Бурятии провели массовую кампанию по вакцинации собак и кошек после обнаружения заражённой бешенством собаки. Ранее здесь была обнаружена дикая лиса.

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