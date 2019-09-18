Москва, , 10:31 — REGNUM Лозунг «Россия для русских» и «Россия только для русских» как один из индикаторов ксенофобских настроений не поддерживают 27% и 39% граждан соответственно. Они считают, что это «настоящий фашизм». Об этом свидетельствуют данные опроса «Левада-центра».

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По мнению трети опрошенных (33%), эту идею было бы неплохо осуществить, но в разумных пределах.

Каждый второй житель России (23%) поддерживает этот лозунг: «давно пора осуществить». 13% опрошенных не интересует этот вопрос. 6% затруднились ответить.

Опрос проведен 22 — 28 августа 2019 года методом личного интервью. Опрошены 1608 граждан России старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, граждане РФ стали более лояльно относиться к присутствию мигрантов в таких отраслях, как образование и медицина.

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