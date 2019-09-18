Ямусукро, , 10:48 — REGNUM Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Фату Бенсуда подала апелляцию против решения об освобождении бывшего Президента Кот-д'Ивуара Лорана Гбагбо и его заместителя Шарля Бле Гуде.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, в январе этого года c бывшего главы Кот-д'Ивуара и его заместителя, находящихся на данный момент в Брюсселе под судебным надзором, были сняты обвинения в совершении преступлений против человечности.

Фату Бенсуда отметила, что поданная ей апелляция продемонстрирует, что судебная палата допустила юридические и процессуальные ошибки, которые привели к оправданию Гбагбо и Бле Гуде по всем пунктам обвинения.

В январе этого года судьи МУС объявили об освобождении бывшего Президента западноафриканской страны и его заместителя, сославшись на слабость доказательств, представленных стороной обвинения, против чего выступает в настоящее время Фату Бенсуда.

Как сообщается, судебный процесс займет продолжительное время.