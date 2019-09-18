Нальчик, , 10:28 — REGNUM Боевикам, засевшим в доме по улице Первый промышленный проезд в городе Чегеме, было предложено сдаться. Однако они открыли огонь по силовикам и были уничтожены ответным огнем. Их личности уже установлены, сообщили ИА REGNUM 18 сентября в информационном центре национального антитеррористического комитета.

На месте боестолкновения были обнаружены автоматы и боеприпасы к ним, а также готовое к применению самодельное взрывное устройство. В настоящее время на месте происшествия проводятся следственные действия.

По данным НАК, никто из сотрудников правоохранительных органов и местного населения во время спецоперации не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, режим КТО был введен на части территории города Чегем 18 сентября, с 05:00. Силовики обнаружили в одном из домов двух вооруженных бандитов, которые, по оперативным данным, являлись членами религиозно-экстремистской группировки и планировали совершение террористических актов.

В настоящее время в городе спокойная обстановка, по утверждению главы администрации Чегемского района Артура Текушева, все неудобства для жителей города, попавших в район КТО, скоро завершатся.

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