Пермь, , 10:26 — REGNUM В двух школах Пермского края с 2019 года факультативно ввели изучение марийского и удмуртского языков. Министерство образования готово оказывать поддержку школам для включения этих языков в качестве дисциплин, об этом заявила и.о. министра образования Пермского края Наталья Зверева, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Заксобрания Прикамья.

Факультативы действуют в школе Суксунского (марийский язык) и Куединского (удмуртский язык) районов.

По данным минобра региона, интерес учеников к изучению родного языка есть. Об этом свидетельствует выбор предметов в качестве экзаменов по окончанию девятого класса. За последние два года выбрали и успешно сдали экзамен по родному языку 350 учеников.

В Прикамье родной язык преподают 68 учителей в 15 муниципальных образованиях. Ежегодно преподаватели нацязыков проходят курсы повышения квалификации.