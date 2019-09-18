Джакарта, , 10:30 — REGNUM Итоговый отчет о крушении самолета Boeing 737 MAX в Индонезии будет опубликован в первой половине ноября 2019 года, сообщило Управление гражданской авиации страны 18 сентября, передает агентство Reuters.

В заявлении говорится, что проект отчета оправлен заинтересованным сторонам, включая производителя Boeing, авиаперевозчика Lion Air и Федеральное управление гражданской авиации США. У них есть 60 дней для его рассмотрения.

Как передавало ИА REGNUM, самолет Boeing 737 MAX, принадлежащий индонезийской компании Lion Air, разбился в марте 2018 года. Тогда погибли 189 человек. В октябре того же года воздушное судно этой серии разбилось в Эфиопии. Катастрофа унесла жизни 157 человек. После этого многие страны закрыли воздушное пространство для данной модели. Запрет на ее эксплуатацию позже ввели и в США.

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