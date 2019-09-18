Нью-Дели, , 10:41 — REGNUM Министр водных ресурсов Индии Гаджендра Сингх Шекхават заявил, что Индия намерена вдохновить весь мир покончить с одноразовым пластиком раз и навсегда. Об этом 17 сентября сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar.

Гаджендра Сингх Шекхават, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул: «Отказ Индии от использования одноразового пластика побудит многие другие страны последовать нашему примеру ради сохранения окружающей среды». По словам министра южноазиатского государства, Индия неоднократно становилась первопроходцем и источником вдохновения для других народов. Гаджендра Сингх Шекхават отметил, что национально-освободительное движение в Индии и обретение независимости в 1947 году стало основным толчком для процессов деколонизации по всему миру.

15 августа премьер-министр Нарендра Моди заявил о намерении Индии полностью отказаться от использования одноразового пластика. Старт новой государственной программы запланирован на 2 октября. Под запрет попадут шесть категорий изделий из пластика: пакеты, стаканчики, тарелки, небольшие бутылки, трубочки и пластиковые фильтр-пакеты. Указанные меры позволят сократить потребление пластика в Индии на 5%. Напомним, что каждый год Индия выбрасывает почти 20 тысяч тонн пластика. По данным министерства окружающей среды южноазиатского государства, лишь 13−14 тысяч тонн пластиковых отходов проходят вторичную переработку.