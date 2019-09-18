Москва, , 10:22 — REGNUM В районе Хорошевский Москвы построят новый офисно-гостиничный комплекс. Об этом 18 сентября сообщила журналистам председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Объект разместится по адресу: ул. 4-я Магистральная, вл. 4, стр. 11, вл. 4/1. На данный момент выполнено уже 20% работ.

Ранее предполагалось, что на участке в 0,3 га разместят объекты коммунального обслуживания. Однако инвестор принял решение изменить проект и построить офисный центр с гостиницей, а также заведения в формате стрит-фуд (уличная еда).

Общая площадь здания составит около 15,5 тысяч квадратных метров.

Решение о внесении изменений в правила землепользования и застройки одобрила Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) столицы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новой Москве появится гостиница на 1200 человек.

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