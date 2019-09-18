Нур-Султан, , 10:20 — REGNUM Депутаты Мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана одобрили во втором чтении поправки в законодательство по вопросам физической культуры, сообщает 18 сентября издание Zakon.kz.

Депутат Наталья Жумадильдаева отметила, что во время работы над законопроектом парламентарии внесли в него некоторые поправки. В частности, штраф за использование или попытку использования допинга составил 200 месячных расчетных показателей, что составляет 505 тыс. тенге ($1309).

Кроме того, в случае нарушения антидопинговых правил возможно применение и других мер, в том числе дисквалификация, исключение из состава сборной, лишение спортивного разряда и другие взыскания.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы заявил, что национальную антидопинговую лабораторию планируется запустить в конце 2019 года.

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