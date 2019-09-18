Джакарта, , 10:17 — REGNUM Посольство Российской Федерации в Индонезии наградило билетами в Москву победителей конкурса сочинений и дизайна логотипа в ознаменование 70-летия установления дипломатических отношений между Индонезией и Россией, сообщает информационное агентство Antara.

Во время церемонии награждения победителей в Джакарте посол Российской Федерации в Индонезии Людмила Воробьева вручила победителям билеты по маршрутам Джакарта — Москва — Джакарта и Денпасар — Москва — Денпасар.

Один из победителей конкурса эссе, Рафли Адитья Нурдхани, рассказал об истории природной красоты России и ее наследии.

Известно также, что конкурс логотипов, приуроченный к празднованию 70-летия установления дипломатических отношений между Индонезией и Россией, выиграл Уди Мозал. Его логотип сочетает цветовые элементы флагов двух стран.

Людмила Воробьева высоко оценила энтузиазм жителей Индонезии по поводу участия в конкурсе. По её словам, были представлены сотни работ.

«Все эти работы полны позитивных чувств, и мы действительно ценим отношение индонезийского народа к нашей стране», — заявила посол РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол РФ в Индонезии Людмила Воробьева заявила, что объем торговли между государствами еще недостаточно велик, поэтому необходимо поощрять расширение торгового сотрудничества между странами.

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