Дербент, Дагестан, , 10:29 — REGNUM Капитальный ремонт 10 школ и 13 детских садов запланирован в дагестанском городе Дербенте до 2024 года в рамках госпрограммы по развитию одного из старейших городов России. В 2019 году планируется капремонт и переоборудование двух школ и одного детского сада. Об этом 17 сентября сообщил начальник управления архитектуры и градостроительства Дербента Иса Магомедов, пишет ТАСС.

Кроме того, по словам чиновника, согласно утвержденной программе в городе к 2024 году планируется построить семь детских садов и нескольких школ на 2,5 тыс. мест.

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Как сообщало ИА REGNUM, в рамках госпрограммы комплексного территориального развития Дербент в течение пяти лет — с 2019 по 2023 год — получит более 23 млрд рублей. Основным источником финансирования станет республиканский бюджет, откуда будет направлено свыше 22 млрд рублей.