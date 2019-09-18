Москва, , 10:05 — REGNUM Дети из семей сотрудников полиции, погибших при выполнении служебных обязанностей, будут ездить во Вьетнам на отдых. Соответствующая договорённость была достигнута на встрече главы МВД России Владимира Колокольцева с министром общественной безопасности Вьетнама То Ламом, которая состоялась в Ханое. Об этом 17 сентября сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«В текущем году открылось новое направление деятельности двух ведомств. С подписанием программы совместных действий на 2019−2021 год стала возможной организация отдыха в России и Вьетнаме детей погибших сотрудников», — отметил министр внутренних дел РФ.

Кроме того, стороны пришли к единому мнению о возможности увеличения в 2020 году почти вдвое численности делегаций, выезжающих по обмену.

Напомним, в июне 2019 года сотрудниками Центра социальной работы МВД РФ было организовано зарубежное путешествие для детей из семей сотрудников, погибших при выполнении служебных обязанностей. Подростки из семи регионов страны отправились в Республику Вьетнам в составе самой юной делегации от МВД России для отдыха и знакомства с культурными особенностями государства.