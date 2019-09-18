Исламабад, , 10:09 — REGNUM 17 сентября пакистанская провинция Хайбер-Пахтунхва отменила решение, вводившее обязательное ношение девушками головного платка, чадры или абайи (длинное традиционное платье) в государственных школах.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, решение было отменено на следующий день после введения. Министр информации провинции Шаукат Юсуфзай заявила: «закрывать себя от чужих взглядов — религиозная обязанность и часть культурной традиции, но заставить делать это силой нельзя».

Ранее министерство образования Хайбер-Пахтунхвы ввело исламский дресс-код для всех девушек в государственных школах провинции. В министерстве отметили, что «пристальные взгляды» и случаи домогательства не позволяют девушкам нормально заниматься в школах.