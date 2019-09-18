Премьер-министр Индии Нарендра Моди на свой 69-й день рождения посетил Статую Единства, которая является самой большой в мире. Этот памятник в виде статуи в честь Валлабхаи Пателя был торжественно открыт политиком 31 октября 2018 года в годовщину рождения одного из лидеров движения за независимость Индии. Он облетел статую на своем вертолете, откуда сделал пару фотоснимков и снял видео.

Нью-Дели, , 10:02 — REGNUM По информации индийского новостного агентства Джагран, премьер-министр также посетил расположенную недалеко от памятника плотину Сардар-Саровар на реке Нармада. Недавно уровень воды на плотине после ее модернизации в 2017 году поднялся до самого высокого уровня — 138,7 метров. Нарендра Моди провел «пуджу» (один из главных обрядов поклонения и почитания), чтобы «поприветствовать» воду реки.

Также он выступил на митинге в штате Гуджарат, в ходе которого анонсировал начало различных проектов по развитию туризма в регионе.