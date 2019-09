Вашингтон, , 09:58 — REGNUM Ежедневный новостной подкаст The Daily издания The New York Times набрал 1 млрд скачиваний. Об этом сообщает нью-йоркский ежедневник.

Подкаст представляет собой отдельный аудиофайл, доступный в сети. Шоу The Daily выходит с 2017 года и насчитывает 691 эпизод, его авторы обсуждают одну ключевую тему дня.

«На прошлой неделе мы достигли нового рубежа: 1 миллиарда загрузок», — заявили в команде проекта.

Лиза Тобин, Тео Балкомб и Майкл Барбаро отметили, что каждое утро эпизод скачивают примерно 2 млн раз, что делает The Daily самым популярным подкастом в США. В записи эпизодов участвовали 224 сотрудника издания из 30 стран.

Проект нацелен на то, чтобы помочь людям понять мир, подавая самые важные истории современности доступными и актуальными способами, заключили авторы.

Как сообщало ИА REGNUM, телеканал BBC Global News и стриминг Quibi договорились о выпуске ежедневного новостного шоу. Мобильная платформа Quibi начнет работать 6 апреля 2020 года.

