Кигали, , 09:57 — REGNUM Суд Руанды приговорил гражданина Кении к двум годам тюремного заключения за то, что он заставил молодых руандийцев заплатить регистрационный взнос за конференцию по вопросам богатства, которая впоследствии так и не состоялась. Об этом сообщает ВВС Africa.

Напомним, что тысячи молодых людей собрались в конференц-центре Кигали 25 июня на конференцию, организованную Чарльзом Кинутией. Некоторые рассказали журналистам, что заплатили 5 долларов США за регистрацию в интернете, за что им обещали 197 долларов, если они будут присутствовать на мероприятии лично.

Однако адвокат Кинутии Эводе Кайитана заявил, что приговор был несправедливым, поскольку конференция могла бы состояться, если бы полиция не вмешалась из-за угрозы безопасности.

Он сказал, что сотрудники остановили мероприятие, потому что место встречи было переполнено делегатами, которые неправильно поняли, что $197 не было денежным бонусом для них, но представляло собой эквивалентную стоимость обучения за день.

Три сотрудника Кинутии, две жительницы Кении и один житель Руанды, были оправданы судом в Кигали.

Каитана заявил, что его клиент собирается обратиться к кенийскому правительству, чтобы выяснить, может ли оно вмешаться в дело.