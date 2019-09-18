История вопроса

Латинское слово "secta" обозначает учение, школу. Термин сам по себе подразумевает религиозную группу, которая отделилась от основного направления и противостоит ему. У секты есть своё учение и основатель.



В июне 2019 года в английском Стоунхендже в день летнего солнцестояния собрались около 10 000 шаманов, ведьм, веганов, неоязычников и туристов.



Некоторые секты отнесены к деструктивным и запрещены в России и не только. Так в феврале 2019 года в Сургуте была пресечена деятельность запрещённой в России экстремистской организации религиозного толка - «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Ежегодно список запрещённых сект в РФ пополняется.

