Ереван, 18 сентября 2019, 09:55 — REGNUM В Армении насчитывается 350 тысяч членов различных религиозных сект, заявил глава Центра семейной помощи Александр Амарян, 18 сентября сообщает газета «Иравунк».

"Только 88 000 из них являются «последователями харизматической церкви», 3 000 — сатанистов», — заявил Амарян.

По словам Амаряна, у религиозных сект стоит цель проникнуть во все государственные органы: в медицину, в полицию, в образование.

Отметим, согласно конституции Армении, «Республика признает исключительную миссию Армянской Апостольской Святой Церкви как национальной церкви в духовной жизни армянского народа».