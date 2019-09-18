Ереван, 18 сентября 2019, 09:55 — REGNUM В Армении насчитывается 350 тысяч членов различных религиозных сект, заявил глава Центра семейной помощи Александр Амарян, 18 сентября сообщает газета «Иравунк».
По словам Амаряна, у религиозных сект стоит цель проникнуть во все государственные органы: в медицину, в полицию, в образование.
Отметим, согласно конституции Армении, «Республика признает исключительную миссию Армянской Апостольской Святой Церкви как национальной церкви в духовной жизни армянского народа».