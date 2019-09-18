Тегеран, , 09:49 — REGNUM 16 сентября иранское информационное агентство Mehr заявило о том, что граждане Ирана смогут посещать Санкт-Петербург и Ленинградскую область по бесплатной электронной визе.

Согласно источнику, с 1 октября граждане Ирана и еще 52 государств смогут посещать Санкт-Петербург и Ленинградскую область с туристическими, деловыми и личными целями, заполнив заявление на сайте МИД России и получив бесплатную электронную визу.

Виза будет действовать 30 дней, из которых в Петербурге можно будет провести не более восьми. Помимо Ирана, данную визу смогут получить граждане Японии, Германии, Финляндии, Болгарии, Венгрии, Греции, Дании, Индии, Индонезии, Исландии, Италии, Кувейта, Северной Кореи и других государств.