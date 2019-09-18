Копенгаген, , 10:04 — REGNUM По данным датских СМИ, некоторые арабские нефтяные фонды, напрямую контролируемые шейхами и их семьями, по ошибке получили крупные выплаты от датских банков в качестве возмещения налога на прибыль. Согласно Налоговому управлению Дании, два ближневосточных фонда не уточнили свою принадлежность к иностранному государству, в результате чего они были опознаны как «независимые налоговые субъекты», которые, согласно датским законам, имеют право на возврат налога на прибыль. По имеющимся данным, речь идет о двух фондах из Саудовской Аравии и Кувейта, которые входят в число богатейших нефтяных фондов мира — об этом пишет датская газета «Finans» («Финансы»).

Исполнительный директор в Налоговом управлении Кеннет Йёнсен на пресс-конференции подчеркнул, что ни о каком мошенничестве речи не идет. «Ошибку допустили в ведомстве», — отметил директор.

В настоящее время неизвестно, сколько датские банки выплатили арабским фондам за все время, однако только за 2012 год Агентство денежного обращения Саудовской Аравии получило от банков Дании 2,1 млн долларов.