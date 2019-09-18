Нью-Йорк, США, , 09:27 — REGNUM Компания Rockstar Games, вслед за Electronic Arts и Ubisoft, представила собственный игровой лаунчер. Об этом 18 сентября сообщил портал Engadget.

Лаунчер Rockstar

Теперь через него геймеры смогут запускать все игры компании, включая те, которые они приобрели на сторонних сервисах, например, Steam. Отмечается, что лаунчер получит такие функции, как облачное хранение, автоматическое обновление игр, а также новостную ленту компании.

Кроме того, через него можно будет приобрести игры Rockstar. По мнению издания, выпуск компанией собственного лаунчера может говорить о скором выходе Red Dead Redemption 2 на платформе ПК.

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Напомним, Rockstar Games известна прежде всего благодаря своим сериям игр Grand Theft Auto, Midnight Club, Max Payne и Red Dead. Ещё в апреле 2018 года компания Take-Two Interactive (другой издатель GTA V) заявила о том, что игра принесла разработчикам более $6 млрд.

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