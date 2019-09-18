Чита, , 09:22 — REGNUM Из Читы (Забайкальский край) в Москву для повторного лечения доставлена тяжелобольная 11-летняя пациентка. Как сообщает сегодня, 17 сентября, пресс-служба забайкальского губернатора, ребёнок в сопровождении родителей и был госпитализирован при помощи сотрудников Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям в Детскую клиническую больницу им. З. А. Башляевой.

Известно, что маленькую пациентку положили в отоларингологическое отделении столичного стационара, где ей проходит пройти полное медицинское обследование, так как рассматривается вопрос о проведении операции.

«Родители девочки надеются, что московские специалисты помогут в лечении, и она вернется домой полностью здоровой», — отмечается в официальном сообщении забайкальского правительства.

Известно, что это уже второй курс лечения забайкальского ребёнка, в первый раз лечение было осуществлено летом 2019 года и было успешным.

Как уже сообщало ИА, всего в рамках программе Национального центра «Область здоровья» квалифицированную помощь получили 11 пациентов из разных районов Забайкалья. Это стало возможным после подписания главой региона Александром Осиповым соглашения о сотрудничестве в сфере защиты детей и развития системы добровольчества с Национальным центром.