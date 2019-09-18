Нур-Султан, , 09:18 — REGNUM В Нур-Султане закрыли монумент «Байтерек» в связи с проведением работ по техническому обслуживанию здания, сообщает 18 сентября издание «Елорда Инфо» со ссылкой на управление культуры и спорта республики.

В управлении уточнили, что монумент будет закрыт с 18 по 19 сентября в связи с проведением плановых работ. Администрация «Байтерек» принесла извинения гостям и жителям столицы.

Отметим, «Байтерек» относится к одной из самых главных и узнаваемых достопримечательностей Нур-Султана. Объект строился с 1996 по 2002 год. Примерная стоимость материалов при строительстве составила $6 млн.

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