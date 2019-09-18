Махачкала, , 09:16 — REGNUM Республика Дагестан входит в тройку лучших регионов России для гастрономического туризма. Соответствующий рейтинг был составлен туристическим порталом ТурСтат по результатам голосования премии National Geographic Traveler Awards 2019 по состоянию на 15 сентября.

В номинации «Российский гастрономический туризм» Дагестан занимает третье место, набрав 14% голосов участников онлайн-опроса.

На первых двух позициях расположились Татария с 51% голосов респондентов и Московская область с 16%. В пятерке также Ростовская (10%) и Новосибирская (9%) области. Онлайн-голосование на сайте National Geographic Россия продлится до 12 октября.

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