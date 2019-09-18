Стокгольм, , 09:46 — REGNUM Swedbank признал, что через его отделения в течение длительного времени отмывались криминальные деньги. Об этом сообщает портал радио Швеции Sveriges Radio SR.

В феврале 2019 года началась проверка деятельности Swedbank. По итогам проверки было установлено, что эстонские отделения Swedbank стали платформой для отмывания денег. Управление финансового надзора Швеции начало расследование, в ходе которого выяснилось, что в течение 10 лет через отделения Swedbank в самой Швеции и в Прибалтике было отмыто порядка 5 миллиардов долларов.

Правоохранительные органы Швеции продолжают расследование.