Москва, , 09:11 — REGNUM Министерство здравоохранения РФ намерено в ближайшее время обеспечить всех фельдшеров служебным автомобилем. Об этом заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова на форуме по биомедицинским технологиям «Биотехмед-2019».

Скворцова считает, что эта мера необходима для большей мобильности фельдшеров. Так, например, один мобильный фельдшерско-акушерский пункт может работать в радиусе до 20 км, а фельдшер иногда пешком проходит это расстояние.

«Естественно, мы поставили вопрос еще три года назад по повышению мобильности фельдшерских врачебных кадров. И такие регионы, как Вологодская область, Самарская, Калужская, уже обеспечили своих фельдшеров ФАПов отечественными автомобилями, скажем, «Нивами», высокой проходимости, с хорошим приводом и так далее», — сообщила министр.

Она добавила, что сейчас министерство в систему дополнительных мер включило обеспечение всех фельдшеров машинами.

Напомним, ранее министерство здравоохранения Татарии закупило 187 автомобилей скорой помощи у компания Ford Sollers. Из них 171 автомобиль класса «В» и 16 авто класса «С». Министерству здравоохранения республики уже переданы 75 спецмашин. Остальные машины будут отгружены до конца сентября 2019 года.

Читайте также: Нижегородцы предложили пересадить чиновников на росавтопром и велосипеды