Пермь, , 09:05 — REGNUM В Перми начался осенний этап мероприятий по уничтожения грызунов. Сплошная дератизация продлится до 15 октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации города.

В мэрии подчеркнули, что все применяемые препараты безопасны как для человека, так и домашних животных, а дератизация проводится для улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки.

«Дератизация считается выполненной эффективно, если грызуны отсутствуют на объекте в течение трех месяцев со дня проведения обработки», — сказали в муниципальном управлении по экологии и природопользованию.

Стоит отметить, весной 2019 года зоозащитники заявили, что от дератизации пострадали кошки, которые нашли приют в подвалах многоэтажных домов. В соцсети были опубликованы фотографии мертвых животных.

Между тем ранее пермяки жаловались на обилие крыс и мышей в городе. В ряде районов люди боялись по вечерам выходить на улицу из-за полчищ крыс.

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