Москва, , 09:04 — REGNUM Сегодня, 18 сентября, в Москве ожидается преимущественно облачная погода. По прогнозам синоптиков, возможен небольшой дождь.

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«Сегодня синоптическая карта столичного региона будет представлена тылом атлантического циклона, куда продолжат поступать новые порции холодного воздуха и скоротечные осадки ливневого характера при температуре на несколько градусов ниже климатической нормы», — сообщили в центре «Фобос».

Днём столбики термометров не поднимутся выше +11…+13 °С, по области температура составит +9…+14 °С. Ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 4−9 м/с.

Атмосферное давление будет находиться «на барическом дне» и составит 733 мм ртутного столба.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Московском регионе, начиная с понедельника и по четверг, будет понижаться атмосферное давление. Из-за этого придут мелкие моросящие дожди. Также всю неделю будет дуть северный ветер. В выходные, по прогнозам метеорологов, ожидается переменная облачность без сильных осадков, однако утром температура вряд ли поднимется выше 5 градусов тепла.

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