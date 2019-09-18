Москва, , 08:53 — REGNUM В Москве стартовал новый седьмой сезон олимпиады для школьников и дошкольников «Музеи. Парки. Усадьбы». Об этом 18 сентября сообщается на сайте мэра Москвы.

Парк «Зарядье» Дарья Антонова © ИА REGNUM

Регистрация продлится до 15 марта 2020 года и пройдёт на официальном сайте олимпиады. Поучаствовать могут школьники и дошкольники, как в одиночку, так и в команде. На данный момент уже зарегистрировано 40 тысяч человек. 50 городских площадок уже заявили для участия в олимпиаде. Ещё 100 присоединятся в ближайшее время.

Во время основного тура участники изучат музеи, парки и усадьбы Москвы. Чтобы пройти во второй, финальный тур, необходимо посетить как минимум четыре музея, один парк или одну усадьбу. Финал — прогулка по одному из исторических районов Москвы — пройдёт весной.

Координатор олимпиады Мария Войцик отметила, что в этом году для участников будут открыты музей И.С. Тургенева, две площадки Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына, две территории Военно-патриотического парка «Патриот» (в том числе «Партизанская деревня») и многое другое. В программе есть новый эколого-просветительский центр, исторические и технические музеи. Таким образом, каждый ребёнок сможет выбрать что-то по своим интересам.

Отметим, что в 2018 году в олимпиаде «Музеи. Парки. Усадьбы» в первом туре участвовали более 160 тысяч школьников и дошкольников. Тогда площадками проведения стали 226 музеев, парков и усадеб.