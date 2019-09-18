Майкоп, 18 сентября 2019, 08:51 — REGNUM Сотрудница одной из компаний сотовой связи из Адыгеи признана виновной в нарушении тайны телефонных переговоров. Об этом ИА REGNUM 18 сентября сообщили в пресс-службе Следственного комитета республики.
Установлено, что 22-летняя девушка имела доступ к специальной базе персональных данных абонентов. В июне 2019 года она без согласия владельца номера получила сведения о телефонных соединениях потерпевшего и передала их третьему лицу.
«Своими действиями подозреваемая нарушила тайну телефонных переговоров, а также конституционные права гражданина», — отметили в СК.
Приговором суда девушке назначен штраф в размере 100 тысяч рублей.
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