Бишкек, , 08:45 — REGNUM В Бишкеке завершают строительство моста через реку Ала-Арчу на улице Токтоналиева — работники полностью уложили асфальтобетонное покрытие, сообщили в пресс-службе администрации города.

Отмечается, что в настоящее время строители устанавливают дорожную разметку и знаки. В мэрии отметили, что в целях безопасности на разделительной полосе будут установлены бетонные блоки. Открытие моста ранее было запланировано на 20 сентября.

Напомним, строительство моста через реку Ала-Арчу было завершено на 95% в 2018 года. Однако работы были приостановлены из-за общественного недовольства, связанного с планами по расширению улицы за счет ботанического сада. Строительство было возобновлено в августе 2019 года.

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