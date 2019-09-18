Оренбург, , 08:53 — REGNUM В Оренбурге в музейно-выставочном комплексе «Салют, Победа!» начались работы по реконструкции музея под открытым небом. Мероприятия пройдут в два этапа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минкультуры Оренбургской области.

Музей под открытым небом «Салют, Победа!» Наталья Хомутова © ИА REGNUM

С 18 сентября парк работает в ограниченном режиме. До 9 мая 2020 года изменениям подвергнут входную группу, центральную аллею, тему станции «Оренбург». Завершится мощение вокруг чаши Вечного огня.

Последует перерыв. Музей временно откроют для празднования 75-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне. Затем парк вновь закроют для завершения работ. Второй этап планируют закончить до конца 2020 года, сообщила и.о. министра культуры и внешних связей Евгения Шевченко.

Из парка уже начали вывозить экспонаты. На реставрацию 17 сентября отправлено шесть объектов.