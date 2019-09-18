Москва, , 08:42 — REGNUM В Москве помимо городских поликлиник откроется 65 мобильных пунктов вакцинации против гриппа, сообщается на портале мэра столицы.

Вакцина Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Прививку против гриппа можно сделать около 29 станций Московского метрополитена и Московского центрального кольца (МЦК).

Также москвичи могут привиться от гриппа в парках в павильонах «Здоровая Москва» и центрах госуслуг «Мои документы». При себе нужно иметь только паспорт гражданина России.

Как сообщало ИА REGNUM, вакцинация против гриппа стартовала в Москве 4 сентября.

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