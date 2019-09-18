Москва, , 08:34 — REGNUM Адвокат Дагир Хасавов, представляющий интересы бывшего премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова, накануне, 17 сентября, был задержан в Лефортовском суде Москвы. Ему предъявлено обвинение в воспрепятствовании правосудию и подкупе или принуждению к даче показаний, пишет ТАСС.

Хасавов задержан на 48 часов. Вину в инкриминируемых ему преступлениях, по словам его коллеги Наримана Аджиева, он не признает. Как отметил другой адвокат Эдуард Исецкий, задержание связано с комментариями по делу, которые Хасавов разместил в своих социальных сетях.

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Как сообщало ИА REGNUM, экс-председатель правительства Дагестана Гамидов и бывший вице-премьер — министр экономики республики Юсуфов, задержанные в феврале 2018 года, обвиняются в хищении бюджетных денег при реализации госпрограмм на территории региона.

В июне текущего года в Лефортовском районном суде столицы начались слушания по эпизоду о растрате 41 млн рублей при реконструкции здания под спецучреждение для временного содержания иностранцев и лиц без гражданства в городе Махачкале.

Отметим, что Дагир Хасавов у себя в Facebook и Instagram регулярно размещал публикации, в которых комментировал расследование дела в отношении Гамидова и Юсуфова. Обвинения против экс-чиновников адвокат называл, в частности, незаконными, абсурдными и сфальсифицированными.

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