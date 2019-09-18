Нур-Султан, , 08:26 — REGNUM Новый клип на песню «Знай» анонсировал известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген. Об этом певец написал на своей странице в социальных сетях.

Ранее казахстанский артист исполнял песню «Знай» на своем сольном концерте в Государственном Кремлевском дворце в конце марта 2019 года. Музыку к композиции написал Игорь Крутой, слова — Михаил Гуцериев.

Напомним, ранее Димаш также сообщал своим подписчика, что новый клип «Знай» снимался в Испании и Франции. Режиссер клипа — Алан Бадоев.