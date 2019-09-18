Москва, , 08:25 — REGNUM Специалисты Роскачества рекомендуют при покупке белого вина остановить свой выбор на этом напитке урожая 2018 года, говорится на сайте организации.

Белое вино

Отмечается, что текущей осенью в магазинах появилось немало недорогих белых российских вин урожая 2018 года.

«На них и стоит остановить свой выбор, — говорится в сообщении. — Если за 300 рублей вам предлагают белое вино 2015 года урожая, скорее всего, ничего хорошего от него в бутылке за три года уже не осталось».

В Роскачестве рекомендуют при выборе вина отдавать предпочтение стеклянной бутылке, поскольку часто «в пакетах» продается не вино, а винные напитки. Кроме того, вина дешевле 250 рублей лучше обходить стороной.

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В магазинах на бутылки не должен падать прямой солнечный свет или яркий свет, так как для белого вина это не является полезным, уточнили эксперты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Роскачестве отметили, что для оценки вина существуют 12 параметров. Так, в первую очередь необходимо обратить внимание на внешний вид напитка, при взгляде на просвет он должен быть чистым и прозрачным, без «хлопьев» и осадков.

Вместе с тем наличие так называемого винного камня — осадка в виде кристалликов насыщенного красного цвета — естественно для красного вина, но не допускается российским ГОСТом. Главным «врагом» вина является кислород, о его наличии в красном вине говорит запах вареной свеклы, в белом — запах моченого яблока, старого погреба или подгнившей листвы.

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