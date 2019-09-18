Уфа, , 08:22 — REGNUM Три новых пожарных депо открыты в селах Башкирии. Об этом 18 сентября сообщает пресс-служба республиканского ГК ЧС РФ.

Новые депо открыты в селах Зилаир Зилаирского района, Верхний Авзян Белорецкого района и Темясово Баймакского района.

По сообщению пресс-службы ведомства, еще одно пожарное депо на 4 выхода строится в селе Кушнаренково Кушнаренковского района. Завершить строительные работы планируется к концу октября текущего года.

Кроме того, сейчас разрабатывается проектная документация для строительства пожарных депо в селах Красноусольский Гафурийского района и Амзя города Нефтекамск.

По словам сотрудников ведомства, до 2024 года планируется проектирование и строительство еще 17 пожарных депо.

Напомним, что работа по строительству пожарных депо в Башкирии идет в рамках реализации стратегии развития пожарно-спасательных сил до 2030 года на территории республики.