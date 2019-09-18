Москва, , 08:18 — REGNUM В Москве 18 сентября температура воздуха будет ниже климатической нормы. Об этом сообщает центр «Фобос».

Москва Дарья Антонова © ИА REGNUM

"Синоптическая карта столичного региона будет представлена тылом атлантического циклона, куда продолжат поступать новые порции холодного воздуха и скоротечные осадки ливневого характера при температуре на несколько градусов ниже климатической нормы», — говорится в прогнозе.

Днём в столице ожидается облачная погода, дождь. Температура воздуха составит от 11 до 13 градусов тепла. В Подмосковье — от 9 до 14 градусов тепла. Скорость ветра не превысит 9 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, синоптики прогнозируют временное улучшение погоды в Москве, а также наступление новой волны бабьего лета.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве ожидается третья волна бабьего лета